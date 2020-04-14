العراق.. انطلاق عملية امنية واسعة في بغداد

2020/04/14 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به، بالعاصمة العراقية بغداد....

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