خطة الطوارئ لمواجهة كورونا في العراق تستمر لثلاثة اشهر

2020/04/14 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ اﻟﻌﺮا...

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