فيروس كورونا يسرّع الدفع الإلكتروني لموظفي العراق

2020/04/14 | 11:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات بإمكان الكثير من الموظفين استلام رواتبهم عبر أنظمة الدفع الإلكتروني

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