مقتل شخصين بانفجار عبوة ناسفة شمالي سوريا

2020/04/14 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر صحفي نقلا عن تنسيقيات المسلحين، بمقتل شخصين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة كفر تخاريم بريف ادلب شمال سوريا.هذا واستشهد مدني وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة الحويز ومنطقة الخشابية بريف حماة.وذكرت سانا أن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في منطقة الخشابية شرق أثريا بريف حماة […]

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