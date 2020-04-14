تسجيل اعلى حصيلة وفاة بكورونا في نيوزيلندا

2020/04/14 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم بسبب المرض.وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحافي إن إجمالي عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بذلك إلى تسعة أشخاص.وكانت ثلاث من الوفيات الأربع الجديدة على صلة بمنشأة لرعاية المسنين في مدينة كرايستشيرش، […]

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