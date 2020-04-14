/32/ عاماً على الواقعة.. كُردستان تواصل سعيها لتدويل حملة «الأنفال»

2020/04/14 | 11:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس حكومة #إقليم_كردستان مسرور بارزاني، بياناً بمناسبة الذكرى /32/ لحملات الإبادة الجماعية الأنفال.فيما أكد أن حكومة الإقليم ما زالت تواصل سعيها لتدويل مذابح الأطفال واعتبارها جرائم إبادة جماعية.وذكر بارزاني في بيان أن…

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