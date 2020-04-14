2020/04/14 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_خطيب يكتفي البعض بقصر حديثهم عن هذه الظاهرة باعتبارها مجرد منح دراسية ، متجاهلين حقيقة أن القضية تتعدى الدراسة الاكاديمية الذاتية الى تحويل أقلية قومية مهمشة، تعاني التمييز المكاني والمعرفي، وتفتقر للإمكانيات المادية، وتعاني من الملاحقة والاضطهاد ، إلى أقلية واعية أكاديميًا وعلميًا تضاهي الاكثرية العنصرية اليهودية (وخصوصا القادمون من اوروبا) عن طريق برنامج منظم مدروس، قادهُ الحزب الشيوعي الاسرائيلي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #سمير_خطيب - سمير خطيب - الحزب الشيوعي الإسرائيلي ومشروع ابتعاث الطلاب للدراسة الاكاديمية في الدول الاشتراكية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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