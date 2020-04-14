هيئة الأنواء الجوية: الطقس غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة للايام السابقة

2020/04/14 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس اليوم، مبينة انه غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة للايام السابقة .وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اليوم يشهدا طقساً صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين، الوسطى والشمالية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة […]

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