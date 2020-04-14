بالوثيقة.. الانبار تخصص قطع اراضي سكنية للقوات الامنية

2020/04/14 | 11:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق محافظ الأنبار علي فرحان حميد، على تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي الشرطة والقوات الامنية في المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من المحافظ حصلت "الغد برس" على نسخة منها، يأتي ذلك تقديراُ للجهود التي تبذلها القوات الأمنية في الأنبار، وبالتزامن مع أزمة وباء كورونا.

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