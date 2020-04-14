الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية خاطفة شرق منطقة عكاشات

2020/04/14 | 11:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفذ الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية سريعة وخاطفة شرق منطقة عكاشات في محافظة الانبار عقب انتهاء عملية أبطال النصر الثانية.

وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "العملية بدأت من منطقة وادي سد الغري تصل باتجاه المناطق القريبة المهمة والتي تمتاز بصعوبة التحرك والتنقل داخل هذه الوديان بسبب وعورة المرتفعات وكذلك الأرض الحجرية التي يسهل الاختباء داخلها".

وأضاف نصر الله ان "هذه الوديان هي وادي الغري ووادي العوجة ووادي الملصي الذي يعتبر من أكبر الأودية في هذه المنطقة بعد وادي وران ووعورة الأرض فاستغلها الدواعش وجعلها معسكرات ومناطق تجمع لهم والخارجون عن القانون في هذه المنطقة".

اكد أنه "تم التحرك من خلالها واجتياز هذه المنطقة وتم العثور على أحد المطلوبين وكذلك العثور على أسلحة وأعتدة وبعضها تستخدم للدلالة منها مسدس التنوير تم الاستيلاء عليها ومصادرتها".

و ختم، نصر الله، إن "هذه العملية كانت عملية نوعية وسريعة وخاطفة استمرت إلى وقت متأخر من الليل وليس الأولى ولكن في هذه الأجواء وهذه المنطقة الشاسعة والوعرة تحرك لقطعات الحشد الشعبي في فترات متأخرة من الليل حقيقة هي لها رسالة واضحة للأرهابيين والدواعش انه يتم ملاحقتهم أينما تواجدوا في أي وقت وفي أي مكان لا يصعب ملاحقتهم في هذه الأراضي والصحراء والواسعة".

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