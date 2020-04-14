تحالف الفتح : حكومة الكاظمي ينبغي أن تكون حكومة صقور للتعامل مع الملفات الشائكة

2020/04/14 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، أنّ حكومة المكلف مصطفى الكاظمي يتعيّن عليها أن تكون حكومة صقور، حتى تتمكن من التعامل مع ما ينتظرها من ملفات شائكة.

واضاف في تصريح صحفي، أنّ الوضع في العراق عموما مأزوم صحياً واقتصادياً ومالياً وأمنياً، ويحتاج لشخصيات يمكن أن تقود الوزارات بشكل صحيح مرجحا ان يتمكن الكاظمي من التعامل مع ملف التظاهرات، لافتاً إلى وجود قضية أخرى ينبغي على رئيس الوزراء المكلف حسمها، تتعلّق بملف وجود القوات الأميركية بكل ما فيه من تفاصيل، إذ سيتعين على الكاظمي أن يوضح في البداية عدد تلك القوات، وانتشارها، وماهية عملها وأنشطتها الحالية.

وحول حديث الكاظمي في خطاب التكليف، عن نزع السلاح وحصره بيد الدولة، قال عرب ان نزع السلاح مهمة صعبة، مرجحا عدم تفاهم الفصائل المسلحة مع الكاظمي على نزع السلاح.

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