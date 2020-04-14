2020/04/14 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته على وشك الانتهاء من وضع خطة لإعادة فتح البلاد وسيكون ذلك خلال وقت قريب.

وقال ترمب في تصريح خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية، إن توقيت الإجراءات الأميركية ضد فيروس كورونا يعتبر صحيحا حيث فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر قبل أية وفاة بكورونا، مضيفا ان نسبة الوفيات منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان.

وأشار الرئيس الأميركي الى أن بلاده أجرت أكثر من ثلاثة ملايين اختبار لكورونا، وان جميع الولايات التي طلبت أجهزة تنفس قد حصلت عليها، لافتا الى انه سيحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يؤكد أن إدارته تقترب من وضع خطة لإعادة فتح البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يؤكد أن إدارته تقترب من وضع خطة لإعادة فتح البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).