وزير الكهرباء يوضح سبب انقطاع الطاقة بالمنطقة الجنوبية

2020/04/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضح وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الثلاثاء، سبب انقطاع الطاقة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية.





وقال الخطيب، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "انفصالا في خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية، حصل بسبب عارض فني في ساعة متأخرة من مساء الأمس".

واوضح: "حيث قامت كوادرنا الوطنية بإصلاح الخلل خلال أقل من ثلاث ساعات، والعمل متواصل هذا اليوم لوضع الحمايات اللازمة لتجنب تكرار الحادث".

وفي ساعة متأخر من يوم أمس الإثنين، انقطع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة، والمناطق الجنوبية لمحافظة ذي قار، بشكل كامل.

عقب ذلك، أصدرت مديرية دائرة الكهرباء في الناصرية، توضيحا بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المدينة بعد انقطاعه بمحافظة البصرة.

وقالت الدائرة في بيان، الى "مواطنينا الكرام في قضاء سوق الشيوخ وناحية العكيكة، نود اعلامكم بان سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقكم هو خروج خطي (الرميلة - سوق الشيوخ 132) ك .



ف رقم (1) و(2) عن العمل نتيجة لحدوث أطفاء تام في التيار الكهربائي بمحافظة البصرة".

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وقالت الدايني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

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