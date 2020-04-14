في حادثة مأساوية.. كورونا يقتل 42 شخصا في دار للمسنين بولاية أمريكية

2020/04/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن المدير الطبي لدار الرعاية لكبار السن بولاية فرجينيا الأميركية الدكتور جيمس رايت ، وفاة &nbs...





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