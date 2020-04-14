2020/04/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قرر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الرد أخيراً، على أسطورة ليفربول جرايم سونيس الذي وجه الكثير من الانتقادات للنجم الفرنسي خلال الأشهر الماضية.

ويعد سونيس الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ليفربول في الثمانينيات من أكثر الأشخاص الذين ينتقدون بول بوجبا، وذلك خلال تحليله على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء رد بوجبا قاسياً على سونيس، حيث أوضح أنه:" لا يعرفه من الأساس، وليس مهتماً بسماع ما يقوله بعد انتهاء المباريات"، مشيراً إلى أنه "يركز على لعب كرة القدم فقط".

وقال النجم الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية "لم أكن أعرف حتى من يكون، سمعت أنه كان لاعباً رائعاً وأشياء من هذا القبيل، أعرف الوجه لكنني لا أعرف اسمه".

وتابع "كما قلت، أنا لست شخص أشاهد الكثير من التحليل، أشاهد الكثير من كرة القدم، لكنني لا أبقى لمشاهدة ما يقولونه بعد انتهاء المباريات، أحب التركيز على كرة القدم فقط".

بغداد اليوم ـ متابعة

اشتعلت الحرب بين رابطة الدوري الإسباني "الليغا" والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمناقشة عدة إمكانية عودة الفرق إلى التدريبات وتخفيض أجور اللاعبين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "الحرب نشبت بعد اجتماع

بغداد اليوم- متابعة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتخاذ بعض القرارات الطارئة فيما يخص مواعيد انطلاق سوق الانتقالات الصيفية والشتوية خلال الموسم المقبل، وذلك للتعامل مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به اللعبة حسبما تؤكد صحيفة أس الإسبانية.

بغداد اليوم/ متابعة

يسعى نادي ريال مدريد بقوة خلال الصيف المقبل إلى ضم صفقات جديدة، تساهم في الوصول إلى منصات التتويج وحصد البطولات.

النادي الملكي عانى منذ رحيل كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس، خاصة على مستوى الهجوم، حيث تعرض للهزيمة الكارثية أما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بوجبا يرد بشكل مهين على أسطورة ليفربول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بوجبا يرد بشكل مهين على أسطورة ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).