بالصور.. جزء من مبادرات حملة لأجلكم التي دعا اليها الشيخ الامين من اجل التكاتف والتعاون بين اطياف الشعب العراقي

2020/04/14 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، جزء من مبادرة حملة “لأجلكم” التي دعا لها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي من اجل التكاتف والتعاون بين اطياف الشعب العراقي.وادناه مجموعة من الصور خلال الحملة في محافظة واسط:

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