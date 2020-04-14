طيران الإمارات تحدد سياسات الإعفاء والاسترداد للعملاء المتأثرين جراء كورونا

2020/04/14 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد-19 حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم، مؤكدة مرة أخرى أن تضع عملاءها في أولوية اهتماماتها على الدوام.وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “تعمل صناعة […]

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