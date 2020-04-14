خلية الإعلام الأمني تنفي اختطاف جنود في وادي روخانة بمحافظة كركوك

2020/04/14 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، ما اشيع بشأن اختطاف جنود بوادي روخانة في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ان العملية الامنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشاي، عثرت خلالها على وكر للإرهابيين وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الارهابية، كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسنادًا للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرين في العملية ذاتها.

وحذرت خلية الاعلام الأمني من الذين يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة القوات الامنية والتأثير عليها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لأن هذا العمل يفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو.

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