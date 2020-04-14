2020/04/14 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، إن قرار حظر التجوال أصبح بمثابة البروتوكول المتبع من جميع دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد الزيادي في تصريح، إن العراق مجبر وليس مخيرا بمسألة حظر التجوال، والحكومة العراقية لا تمتلك حلا آخر سوى حظر التجوال ومنع التجمعات من اجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



مشيراً الى أن خلية الازمة يمكنها رفع التوصيات بشأن الاجراءات الوقائية او مكامن الخلل او المعالجات المطلوبة، لكن لا يمكنها فرض القرارات على الحكومة فيما يخص رفع حظر التجوال في بعض المناطق، على اعتبار ان هناك خلية حكومية على رأسها وزير الصحة هي من تقوم بتقييم الموقف الوبائي في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيادي: قرار حظر التجوال بروتوكول عالمي لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيادي: قرار حظر التجوال بروتوكول عالمي لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).