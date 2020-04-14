البدر: وزارة الصحة تمتلك خطة للتعامل مع إمكانية الرفع الجزئي لحظر التجوال بالعراق

2020/04/14 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية عن وجود خطة للتعامل مع إمكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي، فيما أشارت الى أن أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة ستحدد إمكانية تخفيف الحظر الشامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، إن الوقت ما زال مبكرا لإعلان نجاح العراق في احتواء جائحة كورونا وان العدد الحالي المسجل يومياً جيد نسبياً قياسا بالأرقام المسجلة في دول أخرى، إلا ان الخطر لم ينته بعد في العراق، مشيرا الى أن قرار رفع حظر التجوال في الثامن عشر من الشهر الحالي من عدمه سترفع التوصيات الخاصة به الى مجلس الوزراء ولجنة الصحة والسلامة الوطنية قبل انتهاء الموعد المقرر للبت به.

وحذر البدر من قيام بعض الجهات غير المتخصصة بإبداء المواقف والقرارات بشأن مخاطر كورونا والدعوة الى كسر الحظر الشامل، داعيا المواطنين الى عدم الاستجابة لهذه الدعوات التي من شأنها جر البلاد الى مخاطر لا تحمد عقباها.

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