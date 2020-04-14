الكاظمي ليس وحده.. تحالفٌ “خفِي” يقودهُ صالح ضد الأحزاب الشيعية

2020/04/14 | 12:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي إلى تحويل الدعم السياسي السني والكردي الذي حصل عليه إلى ورقة ضغط على الأطراف الشيعية التي قد تعيق مهمته المتمثلة بتشكيل حكومة خلال نحو 25 يوماً.وكانت القوى السياسية…

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