الصين تعلن الموافقة على تجربة لقاحين لفيروس كورونا

2020/04/14 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.واللقاحان طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بكين ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة.[…]

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