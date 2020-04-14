ضمن حملة “وعي” توزيع 450 سلة غذائية بين العوائل المتعففة في الديوانية

2020/04/14 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حملة وعي للحشد الشعبي، الثلاثاء، دعم العوائل الفقيرة والمتعففة في الديوانية، فيما وزعت 450 سلة غذائية ممن تضرروا بسبب جائحة كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي في مواجهة فايروس كورونا تواصل قوافل المتطوعين بالتعاون مع الحشد الشعبي دعم العوائل المتعففة وتعفير الاحياء في محافظة الديوانية “، لافتا

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