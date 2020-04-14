ليدي غاغا: مستعدة للزواج والانجاب والامومة

2020/04/14 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تخشى الكثير من النساء الحمل والإنجاب في زمن كورونا المقلق، كشفت المغنية والممثلة العالمية ليدي غاغا عن استعدادها للإنجاب والأمومة وتأسيس عائلة الآن.كشفت المغنية العالمية ليدي غاغا بحوار صحفي مع مجلة “إنستايل” العالمية عن استعدادها النفسي للزواج والإنجاب والأمومة وتأسيس عائلة الآن.وحول ماذا تريد من الحياة بعد، أجابت: يوجد الكثير مما أريده

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