الصحة العراقية: لا سقف زمني لانتهاء كورونا

2020/04/14 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ العراقية المعتمدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50%.ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻘﻒ لانت...

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