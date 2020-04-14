2020/04/14 | 12:11 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ العراقية المعتمدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50%.
ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻘﻒ لانت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: لا سقف زمني لانتهاء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻘﻒ لانت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: لا سقف زمني لانتهاء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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