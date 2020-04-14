شركة كورية تحصل على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء “كورونا”

2020/04/14 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شركة الدواء الكورية الجنوبية “بوكوانغ” على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء علاجي لفيروس كورونا.وأعطت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية الضوء الأخضر للشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية على دواء “ليفوفير”، وهو دواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي من نوع B.وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة محلية […]

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