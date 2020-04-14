في بغداد .. رجل يقيد ابنته بالسلاسل لمدة 23 يوما والشرطة تحررها

2020/04/14 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، عن تحرير فتاة مقيدة بالسلاسل منذ 23 يوما من قبل والدها.

وقال مدير اعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، إن "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تلقت اتصالا هاتفيا وتحديدا إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري أفاد بوجود فتاة مقيدة بالسلاسل في احد مناطق بغداد منذ ٢٣ يوما".

وأضاف "بناء على ذلك، شكل قائد شرطة بغداد فريق عمل من قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ والتابع للقيادة واحد مراكز الشرطة وبعد اخذ امر القاضي بالتوجه فورا الى مكان احتجازها".

وتابع عزيز أنه "بالفعل تحركت القوة وحررت الفتاة وتوجهت إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ وبصحبة والدها الذي أفاد أنه من باب الحرص على الفتاة تصرف بهذه الطريقة حسب ادعاءه وان سبب هذا التصرف كان بسبب الاستخدام الخاطئ للهاتف النقال".

وأشار مدير إعلام شرطة بغداد إلى أنه "تم تدوين الافادات ورفع الأوراق امام أنظار القاضي لاتخاذ القرار المناسب".

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