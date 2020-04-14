كورونا في الهند.. يعيد زرقة السماء.. جوانا سلاتر

2020/04/14 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: جوانا سلاتر في أكبر إغلاق مؤقت في العالم، لا توجد رحلات طيران، ولا قطارات مسافرين، ولا سيارات أجرة، وعدد قليل من الصناعات فقط يعمل، لكن ثمة شيء واحد وفير بشكل ملحوظ: هواء أكثر نقاءً.وتنخرط الهند في محاولة شاقة لخفض منحنى الإصابات بكورونا، قبل أن تؤدي لانهيار النظام الصحي المنهك في هذه الدولة، التي […]

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