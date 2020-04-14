2020/04/14 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع 282 إصابة جديدة بكورونا.. حصيلة إسرائيل ترتفع إلى 11868 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع 282 إصابة جديدة بكورونا.. حصيلة إسرائيل ترتفع إلى 11868) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع 282 إصابة جديدة بكورونا.. حصيلة إسرائيل ترتفع إلى 11868) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).