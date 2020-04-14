الشمري يطالب بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود قبل شهر رمضان

2020/04/14 | 12:20 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الثلاثاء، الحكومة بصرف المنحة المالية للع...

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