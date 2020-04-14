2020/04/14 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت صحيفة (توتو سبورت) أن ريال مدريد الإسباني مهتم بضم لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي.وتم ربط نجم خط وسط الأزوري بعدد من الأندية في السابق مثل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لكنه استمر في النهاية مع بي إس جي، وقام بسلسلة من تمديدات العقد، كان آخرها في أكتوبر الماضي، حينما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يريد فيراتي في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يريد فيراتي في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).