المهاجرون في زمن الوباء.. إيشان ثارور

2020/04/14 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: إيشان ثارور منذ بداية انتشار فيروس كورونا تقريباً، شدّد سياسيون ومراقبون على أهمية الحدود الوطنية.ومع تنامي عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة، كرر الرئيس دونالد ترامب وعد حملته الانتخابية بإنشاء جدار على الحدود الجنوبية للبلاد.هذا بينما راح زعماء آخرون يشيطنون المهاجرين باعتبارهم حملة لمرض أجنبي.وحاجج بعض المعلّقين بأن الرد على الوباء […]

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