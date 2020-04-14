الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يستبعد استئناف المباريات قريباً

2020/04/14 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والتر فيلدمان، أن فرص استئناف منافسات اللعبة في البلاد في مايو (أيار)، هي مجرد آمال وليست توقعات.وقال فيلدمان عبر الهاتف من منزله في ريو دي جانيرو، حيث يخضع لعزل ذاتي: “هناك أمل، هل استئناف اللعب في أيار ممكن؟ أقول إنها مجرد آمال، ولا يمكنني أن أقول إنها توقعات”.وأضاف […]

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