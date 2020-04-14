الخارجية: موافقات لإعادة العراقيين العالقين في الأردن والكويت براً

2020/04/14 | 12:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن موافقات لإعادة العراقيين العالقين في الأردن والكويت براً.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف بحسب الوكالة الرسمية، إن "هناك 166 مواطناً عراقياً سيصلون الى العراق اليوم الثلاثاء براً من الأردن إلى محافظة الأنبار"، لافتاً الى أن"وجود موافقة مبدئية على إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً الى البصرة ،وأن الوزارة بصدد استكمال جميع الإجراءات لغرض إعادتهم".وأوضح الصحاف أن "وزارة الخارجية فاتحت الجانب الألماني وبعثة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار من أجل رفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي لدخول الأجواء الأوروبية لإعادة العراقيين العالقين".وأشار الى أن "وزير النقل عبد الله لعيبي قام بإعداد كتاب رسمي بتاريخ 5/4/2020 ، وارسله الى وزارة الخارجية ،يطلب منها التدخل لفتح الأجواء الأوروبية أمام الناقل الوطني العراقي"، منوهاً بأن"وزارة الخارجية أجرت مباحثات وتنسيقاً ،وتوصلت لاتفاق مع ألمانيا وأسبانيا لمرور الناقل العراقي اليهما".وأضاف أن "سفارات العراق في أكثر من 40 دولة تنسق مع مركز وزارة الخارجية لتزويده بأسماء وأعداد العراقيين الذين يرغبون بالعودة الى أرض الوطن"، مشيراً الى أن " وزارة الخارجية قامت بتسيير الرحلات الاستثنائية للناقل الوطني في التوجه الى أي دولة ومن خلال السفارات العراقية التي قامت بدورها بتسهل جميع إجراءات العراقيين في المطارات الرسمية لحين إيصالهم الى باب الطائرة".ولفت الى أن "السفارات العراقية تقوم بتقديم المساعدات الغذائية وغيرها الى الجاليات العراقية بمختلف الدول ،ومن ضمنها السفارة العراقية في الأردن التي تمكنت من إيصال المساعدات بنحو أكثر من 12 ألف طن الى العوائل العراقية، كما قامت بنقل أكثر من 10 آلاف و500 متقاعد من مكان سكنه الى مصرف الرافدين فرع الأردن لغرض استلام رواتبهم بسبب حظر التجوال"، مؤكداً أن"سفارة العراق في بيروت قامت بتوزيع المؤن الغذائية على العراقيين هناك ،وكذلك السفارات في روما ومدريد فرانكفورت وكل البلدان الاخرى".واشار الصحاف الى أن "هناك ثلاث جثث من العراقيين غير المصابين بفيروس كورونا وصلت أول أمس إلى العراق وتكفلت وزارة الخارجية بمصاريف نقلهم وتجهيزها وايصالهم إلى ذويهم"، مبيناً أن "المتوفين بسبب فيروس كورونا يخضعون إلى إجراءات البلد المضيف و لم نطلب نقلهم إلى العراق".وأوضح ان "أعداد العراقيين الذين عادوا من42 دولة الى العراق تتجاوز الـ 4000 مواطن"، مؤكدا "استمرار الوزارة بمفاتحة الدول الأخرى من الاتحاد الأوروبي لاعادة العراقيين العالقين".واشار الى ان وزارة الخارجية تكفلت بإيواء العراقيين العالقين بمقر السفارات العراقية في مدينة مانشستر ودول أوروبية اخرى.

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