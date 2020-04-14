بالأرقام.. الدفاع المدني يعلن احصائيات عمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق

2020/04/14 | 12:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، احصائيات عمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق.وذكرت المديرية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن " احصائيات عمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بلغت 51680120 واحد وخمسون مليون وستمائة وثمانون الف ومائة وعشرون متر مربع في عموم العراق، منذ بدأ انطلاق الحملة بتاريخ 2020/2/26 الى يوم 2020/4/13 باستخدام محاليل معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية الصديقة للبيئة".وأضاف، أن "المقصود بالموقع اما ان يكون مؤسسة او منطقة او حي كامل ومازالت فرق الدفاع المدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بوتيرة عمل متصاعدة".

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