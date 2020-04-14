2020/04/14 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن موافقات لإعادة العراقيين العالقين في الأردن والكويت براً.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”هناك 166 مواطناً عراقياً سيصلون الى العراق اليوم الثلاثاء براً من الأردن إلى محافظة الأنبار”، لافتاً الى أن”وجود موافقة مبدئية على إعادة العراقيين العالقين في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: موافقات لإعادة العراقيين العالقين في الأردن والكويت براً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: موافقات لإعادة العراقيين العالقين في الأردن والكويت براً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).