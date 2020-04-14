الحشد الشعبي في النجف يعفر حيي المهندسين والجمعية ويوزع 300 سلة غذائية لمستحقيها

2020/04/14 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر الحشد الشعبي في النجف، الثلاثاء، حيي المهندسين والجمعية للوقاية من فايروس كورونا، فيما وزع 300 سلة غذائية بين مستحقيها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي في النجف نفذت حملة تعفير شملت حيي المهندسين والجمعية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره”، لافتا الى ان

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