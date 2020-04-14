ريف دمشق: “كورونا” يزيد من فرص تحصيل «الرشاوى» ومحاولات الابتزاز

2020/04/14 | 12:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريف دمشق ـ (الحل نت)_ يبدو أن الإجراءات التي أصدرتها السلطات السورية، الخاصة بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس #كورونا، قد فتحت أبواب جديدة أمام عناصر الدوريات والحواجز الأمنية للقيام بعمليات «ابتزاز» وتحصيل «رشاوى» من…

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