انطلاق عملية أمنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به فجر اليوم

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة بها فجر اليوم.

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