الصحة: لا سقف زمني لانتهاء أزمة كورونا

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أظهرت بيانات وزارة الصحة المعتمدة من منظمة الصحة العالميَّة ارتفاع نسبة الشفاء من إصابات كورونا الى أكثر من خمسين في المئة.في حين أكدت عدم وجود سقفٍ زمني لانتهاء الوباء.

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