2020/04/14 | 12:29 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أظهرت بيانات وزارة الصحة المعتمدة من منظمة الصحة العالميَّة ارتفاع نسبة الشفاء من إصابات كورونا الى أكثر من خمسين في المئة.
في حين أكدت عدم وجود سقفٍ زمني لانتهاء الوباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا سقف زمني لانتهاء أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في حين أكدت عدم وجود سقفٍ زمني لانتهاء الوباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا سقف زمني لانتهاء أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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