تعافي مصابين بكورونا في النجف

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة النجف يوم الثلاثاء عن تعافي مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد.

وافادت الدائرة في بيان اليوم بـ"تعافي اثنين من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهما الشفاء التام ومغادرتهما المستشفى هذا اليوم".

واشار البيان الى ان عدد الاصابات في المحافظة 261 حالة اكتسبت منها 166 الشفا بينما كانت حالات 5.

واعلنت الدائرة في وقت سابق من اليوم عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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