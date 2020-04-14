تسجيل أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسبانيا

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و567 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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بغداد اليوم - متابعة

اعلن المدير الطبي لدار الرعاية لكبار السن بولاية فرجينيا الأميركية الدكتور جيمس رايت ، وفاة 42 مسناً في دار بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي واحدة من أسوأ مآسي الفيروس في الولايات المتحدة الاميريكية، متوقعا

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لهذا اليوم.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للأخوة المواطنين عن عدم تسجيل أي اصابة بفاير

بغداد اليوم- متابعة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تم رصدها أمس الاثنين، بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة في تقرير لها، أن إجمالي الحالات ال

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