توجه خليه الأزمة النيابية برئاسة حسن الكعبي إلى محافظة البصرة

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

توجهت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الى محافظة البصرة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي مع 25 نائباً.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة النيابية، توجهت الى محافظة البصرة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إضافة الى 25 نائبا".

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، التخطيط لاستئناف الزيارات الدينية الى العتبات الدينية في العراق وسوريا "مع مراعاة الشروط الصحية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ال

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، النائب الحالي محمد شياع السوداني، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، المسؤولين العراقيين الى التريث بالموافقة على اتفاق "اوبك+" الأخير.

وذكر السوداني عبر حسابه في تويتر: &q

بغداد اليوم-كردستان

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، بياناً بمناسبة الذكرى الـ32 لحملات الإبادة الجماعية الأنفال، فيما أكد أن حكومة الإقليم ما زالت تواصل سعيها لتدويل مذابح الأطفال واعتبارها جرائم إبادة جماعية

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