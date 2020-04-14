وسط تكرار الخروقات.. تحذيرات من فراغ جنوبي كركوك وخبير أمني يوضح الأسباب

2020/04/14 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

تشهد محافظة كركوك، وضعاً أمنياً مقلقاً، بعد زيادة الهجمات التي تنفذها عناصر داعش، جراء الفراغ الأمني، وسهولة حركة العناصر في تلال حمرين ووادي الشاي، وصولاً إلى قضاء داقوق، وسط تحذيرات من خطورة الوضع هناك.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، قال إن "الوضع الأمني في مناطق جنوبي كركوك يعتبر متدهوراً جداً بسبب تكرار الخروقات الأمنية التي تنفذها عناصر تنظيم داعش".

وذكر عادل في حديث لـ (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، أن "الوضع خطير للغاية بسبب الفراغ الأمني الموجود في المنطقة وعناصر تنظيم داعش يتحركون بسهولة من تلال حمرين إلى وادي الشاي وصولاً إلى قضاء داقوق".

وأضاف، أن "الأسبوع الحالي شهد زيادة في هجمات التنظيم وقد يتطور المشهد ونحن حذرنا من هذا الوضع مراراً وتكراراً، ولابد من الاستعانة بقوات البيشمركة بسبب الفراغ الأمني، خاصة بعد انسحاب التحالف الدولي من قاعدة (كي وان)".

من جهته، أكد الخبير الأمني، هاوكار الجاف، أن "انسحاب قوات التحالف الدولي من بعض القواعد العسكرية شكل فراغاً أمنياً استغله عناصر تنظيم داعش".

وقال الجاف خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق لا يمتلك مجالاً جوياً، لذلك استغل عناصر التنظيم هذا الأمر وباشروا بشن هجماتهم على محافظات ديالى وكركوك".

وأشار إلى أن "هنالك ضعفاً في الجهد الاستخباري وتنظيم داعش كان طوال الأشهر الماضية لديه خلايا نائمة تتحرك في مراكز المدن بالإضافة إلى الطرق الستراتيجية التي يستخدمها التنظيم في التنقل بين المحافظات لكن القوات الأمنية لم تتمكن من ضبط تحركات التنظيم".

وتابع الجاف أنه "بدون المجال الجوي والاستعانة بالتحالف الدولي مجددا قد ينفذ التنظيم هجمات أخرى جديدة في عدد من المحافظات أبرزها كركوك".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت امس الاثنين، مقتل وإصابة 3 منتسبين من القوات الأمنية وقتل 23 عنصراً من داعش خلال مواجهات في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين، بداخله اعداد من الدواعش الارهابيين في وادي الشاي".

وكشفت أن الوكر عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الارهابية، كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسنادا للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل 23 إرهابياً، كما استشهد مقاتل ، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها.

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