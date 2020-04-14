اُرسلت في 2017.. تسريب رسالة راموس لنيمار قبل إعلان ارتباطه بوالدته

2020/04/14 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

سربت وسائل إعلام بريطانية، رسالة، بعثها الشاب تياغو راموس إلى نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم...





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