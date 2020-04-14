نائب سابق: المهندس وقادة الحشد كانوا سفراء سلام

2020/04/14 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو مجلس النواب السابق عبد الرحمن اللويزي اليوم الثلاثاء، ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقادة الحشد كانوا سفراء سلام، مشيرا الى ان استشهاد المهندس خلف ثلمة عظيمة.وقال اللويزي، ان “الشعور بالعرفان لدى ابناء نينوى وبقية المحافظات المحررة إزاء الحشد الشعبي شيء طبيعي كونه أعاد لنا الكرامة والحرية”، […]

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