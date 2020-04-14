تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

2020/04/14 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وفاة 1509 أشخاص بفيروس كورونا، في حصيلة يومية تناهز تقريبا تلك المسجلة في اليوم السابق 1514 وفاة، بحسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز”.وأظهرت بيانات الجامعة، أن وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصا في الولايات المتحدة، البلد الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.وكشفت البيانات عن وفاة

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