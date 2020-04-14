2020/04/14 | 13:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة الناصرية: جامعة ذي قار تشكل فرق بحثية لمعرفة الجانب الوراثي والمناعي لدى كورونا والمصاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة الناصرية: جامعة ذي قار تشكل فرق بحثية لمعرفة الجانب الوراثي والمناعي لدى كورونا والمصاب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذاعة الناصرية: جامعة ذي قار تشكل فرق بحثية لمعرفة الجانب الوراثي والمناعي لدى كورونا والمصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).