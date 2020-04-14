2020/04/14 | 13:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ إقليم كوردستان سلسلة من التدابير الوقائية بضمنها تعليق الدوام في المؤسسات الحكومية وتعطيل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال – صورة: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن ارتفاعاً جديداً بعدد المتعافين من كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن ارتفاعاً جديداً بعدد المتعافين من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).