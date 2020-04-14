نائبة عن ديالى تدعو إلى استنفار أمني مبكر لتفادي حرائق الحنطة

2020/04/14 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب ناهدة الدايني، الثلاثاء، الى استنفار أمني مبكر لتفادي حرائق الحنطة داخل محافظة ديالى، فيما أكدت أن المتهمين بافتعال الحرائق السابقة لم يتم اعتقالهم بعد.وقالت الدايني في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “حرائق الحنطة في الموسم الماضي التهمت آلاف الدونمات في ديالى، و70 % منها كانت في المناطق المحررة”، مشيرة إلى أن […]

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